الأمم المتحدة: «كورونا» دمَّر صناعة السياحة في العالم

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نيويورك- الوكالات: قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ان فيروس كورونا المستجد دمر صناعة السياحة في العالم، مع خسارة 320 مليار دولار في الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهناك اكثر من 120 مليون وظيفة معرضة للخطر.

وأضاف غوتيريش في كلمة عبر الفيديو امس، ان السياحة ثالث اكبر قطاع تصدير بعد الوقود والكيماويات، وشكل 7 في المئة من التجارة العام الماضي.

وتابع انه يوظف واحدا من كل عشرة اشخاص على وجه الأرض، ويوفر سبل العيش لمئات الملايين غيرهم، انه يعزز الاقتصادات، ويسمح للشعوب بتجربة بعض الثروات الثقافية والطبيعية في العالم، ويقرب الشعوب من بعضها البعض، ما يُبرز انسانيتنا المشتركة.

لكن الأمين العام اكد انه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، وبسبب جائحة الفيروس، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بأكثر من النصف، وأفاد بأن التأثير السياحي للفيروس كان بمثابة صدمة كبيرة للدول المتقدمة الأكثر ثراء.

وقال: لكن الدول النامية في حالة طوارئ، خاصة العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية. السياحة في بعض تلك الدول تمثل اكثر من 20% من ناتجها المحلي الاجمالي.

وكانت دراسة اجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد توقعت في يوليو الماضي، ان تبلغ خسائر السياحة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والاجراءات المفروضة بعد مرور 12 شهرا على ظهور الوباء نحو 3.3 تريليونات دولار، مؤكداً ان الولايات المتحدة الأميركية ستكون اكبر الخاسرين.

وتعتمد الدراسة التي حملت اسم كوفيد -19 والسياحة على ثلاثة سيناريوهات، مع توقعات باستمرار اجراءات الاغلاق 4 أشهر او8 أشهر او12 شهراً.

في تلك السيناريوهات، ستنخفض الايرادات 1.17 تريليون دولار، 2.22 تريليون دولار و3.3 تريليونات دولار على التوالي، او بين 1.5-4.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العالم، ولم تذكر الدراسة اي سيناريو هو الأكثر ترجيحا، على الرغم من ان مسؤولا في الأونكتاد قال ان السيناريو الأوسط قد يكون واقعيا.