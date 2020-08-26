«الغرفة» لمراجعة حظر إذن العمل لمن بلغ الستين

الأولى

قالت غرفة التجارة والصناعة الكويت انها تدعم قيام الاتحادات الممثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق فيما بينها، وتحديد سبل معالجة الصعوبات التي يواجهونها جراء تفشي «كورونا»، على ان تقوم الغرفة بالتواصل مع المعنيين لتخفيف تلك الصعوبات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس ادارة الغرفة برئاسة احمد القضيبي، مع ممثلي الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، وذلك للنقاش حول المصاعب التي تواجه الشركات الكويتية العاملة في تلك النشاطات جراء الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لتطويق جائحة «كوفيد-19».

و ناقش اعضاء اللجنة بعض القرارات ذات التأثير السلبي بأنشطتهم، ومنها استمرار قرار غلق المنفذ البري امام حركة التصدير الى الجمهورية العراقية، رغم بدء الدول تخفيف اجراءاتها الاحترازية، ورغم ضرورة الاستفادة من السوق العراقي الذي يأتي رابعاً من بين اكبر الوجهات للصادرات الكويتية غير النفطية، وتسجيل الصادرات الكويتية ما يقارب المليار دولار لهذا السوق خلال عام 2019. وطالب الأعضاء بأهمية فتح المنفذ مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

كذلك تناولت اللجنة تداعيات قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (520) لسنة 2020 والذي ينص على حظر اصدار اذن عمل لمن بلغ الستين عاماً فما فوق لحملة الشهادة الثانوية فما دون، وما يعادلها من شهادات، ورأت اللجنة ضرورة الا ينسحب تطبيق القرار الى تجديد اذونات العمل الحالية بما يشكل تعسفا وتزيدا في تطبيق القرار وفقدانا لأصحاب الخبرات.