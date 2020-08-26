موظفو «الصحة» ضمن «الشريحة عالية الخطورة»

الأولى

خاطبت وزارة الصحة، ديوان الخدمة المدنية، بشأن اعتبار جميع موظفي وزارة الصحة الذين شاركوا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها في جميع المرافق التابعة للوزارة او التي كانت تشرف عليها من الفئة الأولى وهي ( الشريحة الاولى عالية الخطورة).

وأوضحت ان تلك الشريحة تضم من عملوا في المحاجر المؤسسية والمستشفيات الميدانية والمطار مشيرة الى انهم كانوا جميعا في الصفوف الأمامية وعرضة لمخاطر الاصابة بالفيروس.

وطلبت الوزارة من مجلس الوزراء تحديد آلية واشتراطات منح «وسام كورونا» تمهيدا لترشيح الموظفين المستحقين له، لافتة الى انها في انتظار إفادة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لإعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكأفأة والأوسمة.

من جانب آخر قامت وزارة الصحة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لتوفيق أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتحديد آلية صرف رواتب البدون الذين تمت الاستعانة بهم لمواجهة جائحة كورونا على ان يكون بدء الصرف خلال الأيام القليلة القادمة.

وبشأن مستجدات جائحة كورونا، أعلنت الوزارة امس تسجيل 613 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 81573 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 519 حالة. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 477 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 73402 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 162 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و135 حالة في منطقة حولي الصحية و130 حالة في منطقة الجهراء الصحية و104 حالات في منطقة الفروانية و82 حالة في منطقة العاصمة الصحية.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 95 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7652 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4426 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 595049 فحصا.