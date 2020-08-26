الحكومة والمجلس لأكبر تعديلات تشريعية لردع الفساد

مال وأعمال

تأكيداً لما نشرته «النهار»، تحت عنوان « لجان حكومية عليا.. لكشف الفساد ميدانياً»، أقر مجلس الوزراء، أول من أمس، تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية الأجهزة الرقابية تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على أعمال الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية لحصر ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بقضايا المال العام، ومتابعة إجراءاتها داخل البلاد وخارجها، وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة وكذلك إعداد الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه، سعياً لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الحكومة والمجلس اتفقا على تكثيف اجتماعاتهما خلال المرحلة المقبلة، لصياغة عدد من التشريعات الجديدة وتعديل أخرى قديمة لردع الفساد وقطع يد المتلاعبين.

وأفادت أن الجهات الرقابية تفتش حالياً عن أية ثغرات قد تكون بوابة للهدر والفساد، كما يتم التشدد مع موظفي الجهات العامة الذين أهملوا وترتب على إهمالهم ضرر للمال العام، وتصنيف هذا الإهمال جريمة، كما يتم مراجعة وتعزيز آليات المساءلة ومحاصرة جميع جوانب الفساد والهدر.

وقالت المصادر: «لا تنمية مع الفساد وكافة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الإصلاح معرضة للاجهاض قبل أن تبدأ، إن لم يتم مكافحة الفساد عبر تعديل التشريعات ومواكبتها لما شهدتها جرائم التعدي على المال العام. وبينت أن التوجهات الحكومية بإجراء تعديلات تشريعية، على أداء عمل الجهات الرقابية وتطوير آلياتها ومن بينها التحريات المالية، ستنعكس إيجاباً على عمليات كشف الفساد وإرساء معايير الشفافية، مضيفة أن من بين الآليات الهامة التي تنوي الحكومة تطبيقها وبمنتهى الدقة، تشديد العقوبة على من تسول له نفسه المساس بحرمة المال العام.

واستدركت : إن تحسين وتطوير المؤشرات الاقتصادية وتحسين التصنيف الائتماني في الكويت يتطلب العمل على تطوير آليات مواجهة الفساد والسعي نحو تحقيق إصلاحات مالية وإدارية جذرية.

