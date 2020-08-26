لقاح «كورونا» يقود «وول ستريت» لارتفاع تاريخي

مال وأعمال

ارتفعت الأسهم بعد موافقة إدارة ترامب على علاج محتمل لفيروس كورونا. وأغلقت وول ستريت في المنطقة الخضراء، بينما أغلق كل من مؤشري 500 S&P وناسداك المركب عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق بنهاية تعاملات أول من أمس.

وأغلق مؤشر S&P على ارتفاع بنسبة 1 في المئة، مغلقاً فوق 3400 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، كما أغلق مؤشر ناسداك بارتفاع بنسبة 0.6%. وتجاوز كلا المؤشرين المستويات القياسية التي بلغاها يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو على ارتفاع بنسبة 1.4 في المئة أو 378 نقطة، رغم أن المؤشر حقق أفضل أداء من بين المعايير الرئيسة الثلاثة، إلا أنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته التي بلغت 4 في المئة في فبراير.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأحد الماضي ترخيصاً طارئاً لاستخدام «بلازما النقاهة» -وهي بلازما دم مأخوذة من الناجين من فيروس كورونا- لعلاج الفيروس، قائلة إن «الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة له».

كما أفادت تقارير أن إدارة ترامب تفكر في تعقب سريع للقاح «كوفيد- 19» قبل الانتخابات الأميركية، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز». ورغم عدم اليقين، يأمل المستثمرون أن يتوافر اللقاح بوقت أسرع مما توقعه الكثيرون.

وبعد شهور من تكهن المستثمرين بأن لقاح أو حل علاجي فعال للفيروس سيساعد في التعافي الاقتصادي، ليس من المستغرب أن تثير أخبار علاج البلازما موجات ارتفاع في الأسواق.

