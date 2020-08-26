«الكوت» فازت بمناقصة

مال وأعمال

قالت شركة الكوت للمشاريع الصناعية انه عملا باحكام الفصل الرابع من كتاب الافصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم «7» لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة اسواق المال بتاريخ 9/11/2015 بخصوص الافصاح عن المعلومات الجوهرية. واضافت انه تمت ترسية البنود ارقام «1، 3، 12» من المناقصة رقم: «و. ك. م 7259/2016» (توريد وتسليم مواد كيميائية لمشروع التناضح العكسي بمحطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه) بمبلغ اجمالي 199?000 دينار «فقط مئة وتسعة وتسعون ألف دينار». وقالت الكوت في افصاحها على موقع البورصة ان هذه المناقصة سيكون لها اثر ايجابي على المركز المالي.