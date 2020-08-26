مليار دينار مكاسب البورصة في جلستين

مال وأعمال

حافظت البورصة على ارتفاعاتها للجلسة الثانية علي التوالي لتعوض خسائر جلسة الاحد بمكاسب فاقت المليار دينار دينار خلال جلستين مع ارتفاع القوة الشرائية على الاسهم القيادية بقيادة سهمي الوطني وشمال الزور الذين قادا المؤشرات الى المحافظة على اللون الاخضر.

وقال محللون ان البورصة تواصل ارتفاعها على مستوى جميع مؤشراتها، وذلك بدعم من 3 ايجابيات احاطت بالمشهد الاقتصادي في مقدمتها عمليات الشراء والتجميع القوية من البعض علي سهم شمال الزور بالاضافة الى الحديث عن اكتشافات للقاحات لفيروس كورونا واخيرا ردود الافعال الايجابية للخطاب سمو ولي العهد ونائب الامير والتي كانت رسائله واضحة بقوة تطبيق القانون بشفافية.

واشار محللون الى ان القادم افضل في ظل المعطيات الايجابية للبورصة وسعي البعض الى اقتناص الفرص في الاسهم التشغيلية والقيادية التي من الممكن ان تحقق ارباح مع نهاية العام او الاستفادة من الفروق السعرية لعمليات الشراء والبيع مستقبلا.

وقد وزادت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 269 مليون دينار وبنحو 0.9 في المئة من 30.05 مليار دينار في نهاية جلسة الأثنين الى 30.327 مليار دينار، وتم تداول 268.57 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 117 شركة عبر 11.1 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 58.6 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 55 في المئة مقارنة مع جلسة الأثنين التي بلغت فيها 37.8 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 53.2 في المئة.

كما ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.9 في المئة وبـ 46.7 نقطة من 5201.8 نقطة الى 5248.53 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 10.3 نقاط وبنسبة 0.25 في المئة من 4133.7 نقطة الى 4144.11 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 13.5 نقطة وبنسبة 0.3 في المئة من 4140.6 نقطة الى 4154.12 نقطة وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 64.6 نقطة من 5741.5 نقطة الى 5806.17 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً كبيراً بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 250 مليون دينار من 21.882 مليار دينار الى 22.502 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 134.7 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 19 شركة عبر 6.5 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 50 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.25 في المئة وبقيمة 19 مليون دينار لترتفع من 7.806 الى 7.825 مليارات دينار، حيث تم تداول 133.7 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 98 شركة عبر 4.5 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 8.5 مليون دينار.

أما بالنسبة للأسهم فقد تصدر سهم «المتكاملة» القائمة الخضراء بارتفاعه بنسبة 3.34 في المئة، تلاه سهم «وطني» بارتفاعه 2.16 في المئة، فيما جاء سهم «بوبيان ب» متصدراً المنطقة الحمراء بانخفاضه بنسبة 0.74 في المئة، وسهم «القرين» بنسبة 0.35 في المئة.

وحقق سهم «وطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 9.7 ملايين دينار، تلاه سهم «شمال الزور» بتداولات بقيمة 9.6 مليون دينار، ثم «بيتك» بقيمة 9 مليون دينار، وجاء سهم «شمال الزور» كأكثر الأسهم تداولاً من حيث الكمية بنحو 29.1 مليون سهم، تلاه «أهلي متحد» بنحو 24.25 مليون سهم، ثم «الدولي» بـ 14.9 مليون سهم.

