إدراج أسهم «الكويتية البحرينية للصيرفة» في منصة «OTC»

مال وأعمال

صرح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية البحرينية للصيرفة علي الزلزلة بأنه قد تم ادراج اسهم الشركة ضمن قائمة الشركات غير المدرجة في بورصة الكويت وذلك ليتم تداول اسهمها عبر نظام تداول أسهم الشركات غير المدرجة الخاص من قبل «بورصة الكويت» المتعارف عليه باسم منصة OTC وذلك بعد انسحابها اختياريا من بورصة الكويت بتاريخ 27 ابريل 2020 ويأتي هذا القرار حرصا من مجلس ادارة الشركة على حقوق جميع المساهمين وعلى وجه الخصوص حماية حقوق صغار المساهمين ونظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية في عروض وطلبات أسعار الأسهم.

وقد اوضح الزلزلة ان الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 13/12/2019 قد انعقدت بتاريخ 28/06/2020 وبحضور مساهمين يملكون ما نسبته 80.829 % من رأس مال الشركة وقد نوقشت بنود جدول الاعمال وتمت الموافقة عليها بنسبة

100 % من المساهمين الحضور وقد استعرض الزلزلة من خلال تقرير مجلس الادارة ما تم انجازه خلال عام 2019 والذي اظهر زيادة في الايرادات بنسبة

8.7 % عن العام 2018 وبالرغم من زيادة المصاريف والاعباء الاخرى الا ان الشركة حققت صافي ربح عن عام 2019 بلغ 313,466 د.ك مقابل صافي ربح مقدراه 272,754 عن العام 2018 كذلك اظهر المركز المالى للشركة ان الموجودات المتداولة تبلغ 7,661,801 د.ك كما في 31/12/2019 مقابل مطلوبات متداولة قيمتها 715,756 د.ك كما في 31/12/2019 مما يعني ان معدل السيولة النقدية هو 10.70 اى ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها قصيره الاجل في أى وقت، هذا وقد بلغت قيمة السهم الدفترية في 2019/12/31 (148 فلساً). كما أضاف الزلزلة بأنه انطلاقا من مبدأ الشفافية سوف تحرص الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية على عرض معلوماتها وبيانتها المالية عبر موقعها الالكتروني بالاضافة الى عرضها عبر «الموازي دوت كوم» المزود الاول لبيانات ومعلومات أسعار اسهم الشركات المنسحبة وغير المدرجة في بورصة الكويت.

