«الاتحاد»: إجازات 6 أشهر لأطقم الضيافة

مال وأعمال

دبي - «رويترز» - أفادت مذكرة داخلية ومصدران مطلعان أن الاتحاد للطيران تطالب أطقم الضيافة بالحصول على اجازات غير مدفوعة لمدة تصل الى ستة أشهر اعتبارا من سبتمبر أيلول اذ تسعى للتعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وتستأنف الناقلة الحكومية لأبوظبي، التي خسرت 758 مليون دولار في النصف الأول من العام، تدريجيا رحلات الركاب منذ يونيو بعد أن أوقفت الرحلات في مارس وفي مذكرة داخلية، أبلغت شركة الطيران الموظفين أن أطقم الضيافة لديها أكبر من حاجتها وأن العديدين منهم لم يتم وضعهم على جداول الرحلات، وهو وضع لا يمكن أن يستمر. وجاء في البريد الالكتروني الذي حوى المذكرة أنه بوسع أطقم الضيافة الحصول على اجازات غير مدفوعة الأجر تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر اعتبارا من 16 سبتمبر. وقالت مصادر لـ«رويترز» ان شركة الطيران خفضت آلاف الوظائف هذا العام. وكانت الشركة في خضم اعادة هيكلة قبل الجائحة وتكبدت خسارة بقيمة 5.62 مليارات دولار في أربع سنوات حتى 2020.

