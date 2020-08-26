الإسترليني تراجع مع قلق محادثات «بريكست»

مال وأعمال

تراجع الجنيه الاسترليني أمام اليورو الأوروبي والدولار الأميركي مع استمرار القلق بشأن عدم تحقيق تقدم في محادثات بريكست بين مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقال الجانبان انهما لم يحققا أي تقدم حقيقي في أحدث جولة من المحادت حول شكل العلاقات التجارية بين الجانبين بعد أن تنتهي فترة انتقالية في نهاية ديسمبر كانون الأول. وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني لكنها حصلت على مهلة عام واحد لاجراء مفاوضات تجارية. والفشل في الوصول الى اتفاق سيجعل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد تقوم على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان الاسترليني منخفضا 0.2 % أمام العملة الأوروبية عند 90.27 بنس لليورو.

وتراجعت العملة البريطانية 0.15 % مقابل العملة الأميركية الى 1.3063 دولار بعد أن هبطت بأكثر من 1 % يوم الجمعة.

وقال محللون ان المستثمرين سيحولون تركيزهم هذا الأسبوع الى بنك انجلترا المركزي وأي علامات على أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة الى أقل من الصفر.

