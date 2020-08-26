تعافي الأسهم اليابانية

مال وأعمال

تعافى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لفترة وجيزة الى مستويات المسجلة قبل أن تضرب أزمة كوفيد-19 الأسواق في وقت مبكر من العام الحالي، اذ تلقت المعنويات الدعم من آمال بشأن علاج، لكنه قلص المكاسب بعد أن باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح. وارتفع المؤشر نيكي 1.35 في المئة الى 23296.77 نقطة، بعد أن زاد الى 23431.04 وهو مستوى لم يسجله منذ 21 فبراير وكان عدد الأسهم المتقدمة على المؤشر نيكي 207 مقابل تراجع 16 سهما. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 في المئة الى 1625.23 نقطة. وارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات الطيران والمنسوجات والمصارف الأفضل أداء. وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس اذ أشاد الرئيس دونالد ترامب بتصريح ادارة الغذاء والدواء الأمريكية (اف.دي.ايه) باستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 لعلاج من لا يزالون مصابين بالمرض.