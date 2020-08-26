«المركز»: 4 % تراجعاً في صفقات الاندماج الخليجية

مال وأعمال

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً أن قطاع المرافق الإماراتي تصّدر قائمة كبرى صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من 2020. واستحوذت الشركة الوطنية للتبريد المركزي على حصة تبلغ 80 % من أسهم أعمال تبريد المناطق التابع لشركة إعمار العقارية مقابل 675.2 مليون دولار.

وأضاف تقرير «المركز» أن ثاني أكبر صفقة كانت من نصيب بنك عمان العربي، الذي استحوذ على بنك العز الإسلامي بالكامل بواقع 0.1 دولار للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ وقدره 100.0 مليون دولار أميركي. وتضمنت الصفقة التالية استحواذ شركة دله للخدمات الصحية على حصة تبلغ 59 % من أسهم شركة درع الرعاية القابضة، وهي شركة رعاية صحية سعودية، مقابل 85.8 مليون دولار.

وعلاوة على ذلك، تقدر كلتا الصفقتين التاليتين بصفقات بمليارات الدولارات، لكن الأطراف المعنية لم تفصح بعد عن البنود النهائية، وبالتالي، فإن هذه القيم عرضة للتغيير. وتضمنت الصفقة الأولى إعلان مؤسسة أبوظبي للطاقة عن اعتزامها الاستحواذ على 99 % من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة من خلال صفقة مبادلة أسهم تقدر قيمتها بنحو 21.3 مليار دولار.

معدل نمو

ووفقاً لتقرير «المركز»، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2020 تراجعًا بنسبة 4 % مقارنة بالربع الأول من 2020، و26 % مقارنة بالربع الثاني من 2019. وسجلت كل من البحرين وعُمان والسعودية زيادة في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق، بينما شهدت كل من قطر والإمارات تراجعًا على مستوى الصفقات (التي تمت) خلال هذه الفترة. ومن ناحية أخرى، ساد الركود على مستوى النشاط في السوق الكويتي مقارنة بالربع الأول من 2020 والربع الثاني من 2019، نظرًا لعدم وجود زيادة في عدد الصفقات التي تم تمت مقارنة بالفترتين.

كيانات الاستحواذ

نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الثاني من 2020 والربع الأول من 2020، حيث مثلت 65 % من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثاني من 2020، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 22 %.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 13 % المتبقية تمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة. كما سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع السابق، حيث مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 92 % من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما بلغت نسبة المستحوذين الأجانب

4 %. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 4 % المتبقية تمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.

المستثمرون الأجانب

ومن الملحوظ أن السوق الخليجي جذب قدرًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنةً بالربع السابق، حيث أبرم بنجاح ما مجموعه خمس صفقات خلال هذا الربع. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 400 % مقارنة بالربع الأول من 2020 وتراجعًا بنسبة 29 % تقريبًا مقارنة بالربع الثاني من 2019. وضمن الاتجاه السائد خلال الأرباع القليلة الماضية، حصلت الشركات المستهدفة الإماراتية على أكبر قدر من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

