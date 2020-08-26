«التجارة» دشَّنت خدمة حجز مواعيد توثيق عقود تأسيس الشركات

اطلقت وزارة التجارة والصناعة، خدمة حجز موعد لتوثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونياً.
وقالت التجارة على موقعها على «توتير» ان هناك 8 خطوات لحجز موعد توثيق عقد التأسيس وهي:-
1 - الدخول الى موقع مركز الكويت للاعمال
(www.kbc.gov.kw)
2 - الضغط علي الخدمات والمعاملات.
3 - الضغط علي خدمات الشركات والمؤسسات والتراخيص.
4 - الضغط على «الاستعلام على طلب التأسيس (من قائمة خدمات تأسيس الشركات).
5 - ادخال الرقم المركزي لطلب التأسيس والرقم المدني (عند استيفاء موافقة الادلة الجنائية سوف يظهر لك رابط حجز موعد توثيق العقد)
6 - ادخال البيانات المطلوبة.
7 - تحديد مركز الخدمة المطلوبة واختيار الموعد.
8 - سيظهر رقم الطلب مع الباركود.
ودعت «التجارة» حضورجميع الشركاء قبل الموعد بـ 10 دقائق.