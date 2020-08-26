«التجارة» دشَّنت خدمة حجز مواعيد توثيق عقود تأسيس الشركات

مال وأعمال

اطلقت وزارة التجارة والصناعة، خدمة حجز موعد لتوثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونياً.

وقالت التجارة على موقعها على «توتير» ان هناك 8 خطوات لحجز موعد توثيق عقد التأسيس وهي:-

1 - الدخول الى موقع مركز الكويت للاعمال

(www.kbc.gov.kw)

2 - الضغط علي الخدمات والمعاملات.

3 - الضغط علي خدمات الشركات والمؤسسات والتراخيص.

4 - الضغط على «الاستعلام على طلب التأسيس (من قائمة خدمات تأسيس الشركات).

5 - ادخال الرقم المركزي لطلب التأسيس والرقم المدني (عند استيفاء موافقة الادلة الجنائية سوف يظهر لك رابط حجز موعد توثيق العقد)

6 - ادخال البيانات المطلوبة.

7 - تحديد مركز الخدمة المطلوبة واختيار الموعد.

8 - سيظهر رقم الطلب مع الباركود.

ودعت «التجارة» حضورجميع الشركاء قبل الموعد بـ 10 دقائق.

