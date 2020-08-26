«بيتك»: دراسة لقياس وعي العميل بالمسؤوليات نحو العمليات المصرفية

مال وأعمال

قال مدير وحدة شكاوى العملاء في «بيت التمويل الكويتي» «بيتك»، عبداللطيف الفضلي، ان وحدة شكاوى العملاء واصلت استقبال الشكاوي طوال فترة توقف العمل بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19 وذلك من خلال الوسائل المتاحة، حيث تم التعامل مع عدد من الشكاوي المقدمه ودراستها وإعداد الردود الرسمية وإبصالها للعملاء طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.

وأشار الى قيام «بيتك» كذلك باجراء دراسة منهجية محددة على شرائح من العملاء للتعرف على مدى اطلاعهم على «مسؤوليات والتزامات العميل» فى المعاملات المصرفية والتمويلية المختلفة بغرض الوقوف على مستوى الوعى وتكثيف جهود التوعية بالجوانب التى اظهرت الدراسة بعض القصورفى المعلومات حولها، لدى الشرائح المختارة وتمثل اغلبية العملاء الافراد على مختلف مستوياتهم المادية والثقافية.

وأضاف الفضلي في تصريح صحافي ان نتائج الدراسة حول «مسئوليات والتزامات العميل» التى تتضمن 14 بندا، جار الاعداد لتحويلها الى عناصر توعوية تحدد مضمون الرسالة ومفردات التعامل بين الموظف والعميل، لتعريفه بحقوقه وواجباته، بما يحقق الفهم المطلوب ويسفر فى النهاية عن معاملة صحيحة مستوفية الاركان، واهمها التوافق مع الضوابط والتعليمات الرقابية التى تستهدف زيادة وعى العملاء بالحقوق والمسؤوليات المنوطة بهم عند اجراء العمليات المصرفية المختلفة، مشيرا الى ان الدراسة تاتى ضمن خطة متعددة المراحل ومتنوعة الشرائح لتحقيق التوعية المصرفية المطلوبة، استجابة لتوجيهات بنك الكويت المركزي الواردة بدليل حماية العملاء، ومساهمة في جهود تعزيز النظام المصرفي والارتقاء بالادوات والمنتجات المصرفية للمساهمة بدور اوسع واكثر تأثيرا في النشاط المصرفي بدولة الكويت، بما يواكب الخطط الحكومية والتعليمات الرقابية في هذا الشأن. واضاف الفضلي: تشمل خطة «بيتك» لتحقيق الشمول المالي، وتطبيق دليل حماية العملاء، العمل على محورين، تعزيز المعرفة، وتحقيق الشمولية، ويتم المحور الاول بانتقاء مجموعة مختارة من بعض شرائح العملاء مختلفة القدرات والاهتمامات، والتعرف على درجة الوعى والاهتمام بالمسئوليات والواجبات المتعلقة بالعمليات المصرفية، واستشراف اثر هذه المعرفة على اقتناء العملاء للمنتجات، وتمتعهم بالخدمات، بشكل شامل ومتكامل، بما في ذلك استشراف آرائهم نحو التطوير والتحديث ومستوى الجودة والحماية، على صعيد المنافسة والخصوصية، وتذليـــل اي عقبات ان وجدت. فيما يعتمد المحور الثاني على قياس مدى دراية جميع عملاء «بيتك» بدون استثناء، بالخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها، ومن ثم العمل على هيكلة واستحداث ما يناسبهم في ضوء ما توفر من معلومات واقتراحات، حيث يواكب ما سبق برنامج تدريبى متواصل للموظفين فى الخطوط الامامية بمواجهة العملاء بما يرفع معدلات وعي واهتمام الموظفين بدليل حماية عملاء البنوك، والتعريف والتوضيح لماهية الدليل وبنوده، وكيفية توصيل بنوده الى العملاء بشكل مبسط وسريع .

وقال الفضلي أن دليل حماية عملاء البنوك يتضمن مجموعة مهمة من التعليمات والضوابط التي جاءت مكملة لضوابط وتوجيهات سبق وأصدرها بنك الكويت المركزي، ما استوجب من «بيتك» العمل على تحديث واستحداث سياسات وإجراءات عمل جديدة، وضوابط وتعليمات داخلية تتوافق مع المتطلبات الواردة في الدليل، وتفعيلها ووضعها موضع التنفيذ لدى الموظفين والتعريف والتوعية لدى العملاء، وقد تم وضع الدليل على موقع «بيتك» على الإنترنت (kfh.com)، ليسهل الاطلاع عليه والتعرف على محتواه المتضمن مسؤوليات والتزامات العميل، ولتعريف العملاء ببنود الدليل الصادر عن بنك الكويت المركزي والهدف منه.

