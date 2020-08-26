استقرار الذهب

مال وأعمال

استقر الذهب إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولاراً للأوقية (الأونصة). ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولاراً.

يناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي الأميركي في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا. وتبنى مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم في صعود الذهب نحو 28 في المئة هذا العام. ونزل مؤشر الدولار 0.1 في المئة أمام منافسيه يوم الثلاثاء.

