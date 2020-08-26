«الوطني»: عبدالجواد فاز بـ 125 ألف دينار في سحب «الجوهرة»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن فوز محمد عبدالجواد بمبلغ 125,000 دينار في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر أغسطس 2020.

ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعياً و125,000 دينار شهرياً والجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دينار ربع سنوياً، حيث إن كل 50 ديناراً يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فان فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 ديناراً في الحساب.

قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف ان حساب الجوهرة» يعتبر وسيلة مميزة أمام العملاء للادخار وفرص كبيرة للربح في الوقت ذاته، ونحن نؤكد حرصنا على مكافأة العملاء من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وكذلك الربع سنوية كما نواصل منح عملائنا المزيد من المكافآت والحملات الفريدة والاستثنائية التي ترسّخ تميّزهم واستفادتهم من تفوّق الوطني وريادته».

وتابع النصف قائلاً: «نتواصل مع عملائنا بشكل مستمر للتعرف على احتياجاتهم كما نعمل على قياس مدى رضاهم عن المنتجات التي نقدمها حيث لمسنا زيادة ملحوظة في مستوى رضا العملاء فيما يخص الخدمات والمميزات التي يوفرها البنك والتي تأتي في إطار التزامنا بإثراء تجربتهم المصرفية».

وأكد النصف حرص الوطني على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات فتح حساب الجوهرة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت وذلك في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي والتي توفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة لعملائنا تمكنهم من إجراء كل معاملاتهم المصرفية دون زيارة الفرع».

ومن جهة أخرى تم الإعلان عن أسماء الرابحين في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة لمبلغ 5,000 دينار وهم: بشاير فريد عبدالمجيد عبدالسيد، دانة علي سيد هاشم، ومحمد عبدالصمد عبدالنبي عبدالكريم.

وتم إجراء السحب مباشرة عبر حساب الإنستغرام لبنك الكويت الوطني، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علماً بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.

