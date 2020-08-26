«برقان» سدد قيمة المقر الرئيس لـ «الوطني»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان سداد كامل قيمة المقر الرئيس رقم واحد لبنك الكويت الوطني البالغة 29.75 مليون دينار.

وأشار برقان وفق بيان لبورصة إلى أنه بصدد استصدار وثيقة الملكية، منوهاً بعدم وجود أثر على المركزي المالي له نتيجة لذلك الإجراء.

وتوقع الكويت الوطني بالأمس تسجيل أرباح بقيمة 9.89 ملايين دينار من حصيلة بيع مبنى المقر الرئيس، على أن يتم تضمينه في البيانات المالية المرحلية للربع الثالث. وكان الوطني أعلن في 9 يوليو 2019، عن عملية الانتقال إلى المبنى الرئيس الجديد، بتوقيع عقد بيع ابتدائي مع بنك برقان لبيع المبنى الرئيس رقم واحد بمنطقة شرق، وتوقيع عقد مع بنك بوبيان لبيع المبنى الرئيس رقم 2 الواقع في المنطقة التجارية المركزية.

