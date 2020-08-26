هبوط الدولار وارتفاع العملات الآمنة

مال وأعمال

«رويترز»- نزل الدولار الأميركي في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني بعدما وصفت الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفيا بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح.

عزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتي فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الولايات المتحدة إن الجانبين «يتوقعان تقدما» في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها «بناءة».

وساهمت الأنباء في صعود الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7171 دولار أميركي وتقدم اليوان الصيني قليلا إلى 6.9070.

ونزلت العملة الأميركية مقابل اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1813 دولار وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.3088 دولار.

ولم يصعد الدولار إلا أمام الين الياباني إذ ارتفع 0.2 المئة إلى 106.17 ين.

