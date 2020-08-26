الصقر: مصر من أهم الشركاء التجاريين للكويت

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، صباح امس بمبنى الغرفة، طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، حيث حضر اللقاء رباح الرباح مدير عام الغرفة.

رحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، حيث تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية المميزة بين الكويت وجمهورية مصر، مؤكداً أن البلدين الشقيقين يتمتعان بالعوامل اللازمة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث ان الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة، خاصةً وأن جمهورية مصر العربية تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت، إذ تحتل المركز الـ15 كأفضل بلد مستورد والمركز الـ18 كأفضل بلد مصدر. علاوةً على وجود استثمارات كويتية استراتيجية في مصر، وفي ختام حديثه أكد السيد الرئيس أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

