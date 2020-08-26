رئيس الغرفة بحث مع السفير الأوكراني توطيد العلاقات

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بمكتبه امس د. أولكساندر بالانوتسا سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت، وقد حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح. يأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة طبيعة التعاون الاقتصادي بين الكويت وأوكرانيا وبحث سبل إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين من خلال تعريف أصحاب الأعمال بالمناخ الاقتصادي في كلا البلدين وتشجيع إقامة الندوات للترويج للمنتجات الأوكرانية في الكويت، على غرار المعرض الأوكراني الناجح الذي أقيم بمبنى الغرفة في شهر يناير من هذا العام بتنظيم من السفارة ضمن فعاليات الأسبوع الأوكراني بالكويت، والذي سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بأوكرانيا والإمكانيات التي تتمتع بها. وقد أكد الصقر أن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما أنها على تواصل مستمر مع نظرائها في أوكرانيا من غرف التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الغرفة مستعدة لتسخير جميع إمكاناتها بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. وبدوره أكد السفير أن السفارة الأوكرانية تسعى جاهدة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة والحث على استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في بلاده، بالإضافة إلى بذل المساعي لتذليل المعوقات أمام المستثمرين وزيادة حركة التبادل التجاري وزيارات الوفود التجارية، مشيداً بالتعاون المميز مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والسفارة لإقامة مختلف الفعاليات التي تعزز من العلاقة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

في نهاية اللقاء أعرب الضيف عن خالص شكره وتقديره للغرفة على حسن الاستقبال متمنياً أن يستمر هذا التعاون بما يخدم مصلحة الاقتصاد لكلا الطرفين.

