الطلب على النفط يشهد أكبر انكماش سنوي على الإطلاق

مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان أسعار النفط حاولت أخيراً تجاوز الحدود العليا لنطاقات تداولها على مدار الشهرين الماضيين، إذ لامست أسعار العقود الآجلة لكل من مزيج خام برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر، وتمكنت من الوصول خلال الأسبوع الماضي إلى 45.46 دولاراً للبرميل و42.9 دولاراً للبرميل على التوالي. ومنذ وصول سعر مزيج خام برنت إلى أدني مستوياته المسجلة والتي بلغت 19.3 دولاراً للبرميل في 21 أبريل، عاد مجدداً للارتفاع بأكثر من الضعف (+ 135%) وذلك على الرغم من أنه ما يزال متراجعاً بنسبة تفوق 31% حتى الآن منذ بداية عام 2020 وساهمت بعض العوامل في تحريك أسعار النفط أخيراً، والتي تمثلت في مزيج من بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع وتراجع مخزون النفط الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، ومن جهة أخرى، ما تزال المخزونات أعلى بحوالي 49 مليون برميل (10%) من المتوسط الموسمي، إلا أنها آخذة في التراجع. وتوفر المخزونات حوالي 35 يوماً من الإمدادات مقارنة بأعلى المستويات التاريخية المسجلة والتي تصل إلى 42 يوماً في أوائل شهر مايو. كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. إلا أن أنشطة مصافي التكرير ما تزال تسير بوتيرة بطيئة نظراً لعودة ظهور حالات الاصابة بفيروس كورونا. ومن جهة أخرى، ارتفع الطلب مؤخراً على المنتجات المكررة، إذ بلغ 14.7 مليون برميل يومياً، إلا أنه لايزال متراجعاً بنسبة 15%، على أساس سنوي. يقلق استمرار ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد-19على مستوى العالم الأسواق المالية ويؤجج مخاوف الطلب على النفط، كما يسهم في تراجع النشاط الاقتصادي. وتشير التقديرات إلى أن الأسعار قد تواصل تحركها ضمن نطاق محدود لحين ارتفاع مستويات الطلب على نحو كبير. كما قد تظهر حزم تحفيز مالية إضافية، أو قد تشهد مخزونات النفط الخام والبنزين تراجعات شديدة، أو قد تتسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى المستهلكة للنفط مثل الصين، أو قد يتم التوصل إلى تطوير لقاح للفيروس.

وقامت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الأخير عن سوق النفط لشهر أغسطس، بتعديل تقديراتها لنمو الطلب على النفط للعام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يومياً لتصل إلى -8.1 ملايين برميل يومياً على خلفية ضعف حركة التنقل بسبب الجائحة ويعتبر ذلك أكبر انكماش سنوي يشهده الطلب على النفط على الاطلاق، فقد انخفض إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى 91.9 مليون برميل يومياً في المتوسط في عام 2020. وبصفة خاصة، تراجع الطلب على وقود الطائرات بصورة مثيرة للقلق. ومن المقرر أن يشهد عام 2021 انتعاشاً في الطلب على النفط بمقدار 5.2 ملايين برميل يومياً ليصل إلى 97.14 مليون برميل يومياً – فيما يعد أقل من مستوى ما قبل الجائحة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً تقريباً.

وعلى صعيد العرض، كان من المقرر انتهاء المرحلة الأولى من اتفاقية الأوبك وحلفائها في الأول من أغسطس لتبدأ معها مجموعة المنتجين مرحلة تقليص خفض الإنتاج من 9.7 ملايين برميل يومياً إلى 7.7 ملايين برميل يوميا على مدار الأشهر الخمسة المقبلة.

ومن الناحية العملية، بدأت إمدادات الأوبك في الارتفاع بالفعل في يوليو على خلفية إنهاء التخفيضات الطوعية الإضافية التي تعهدت بها كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، فارتفع إنتاج المنظمة التي تضم في عضويتها 13 دولة منتجة ومصدرة للنفط بمقدار 978 ألف برميل يومياً (+ 4.4%، على أساس شهري) إلى 23.17 مليون برميل يومياً في يوليو، مع انخفاض معدل امتثال 10 من الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك إلى 96.7% مقابل 112.8% خلال الشهر السابق، وفقاً للأوبك.

