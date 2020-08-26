تراجع منصات الحفر الأميركية لأدنى مستوياته

مال وأعمال

اوضح التقرير ان إنتاج النفط الخام الأميركي، والذي بلغ 10.7 ملايين برميل يومياً لا يزال يحاول جاهداً استعادة مستوياته السابقة، فقد ظل الإنتاج منخفضاً بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً (18.3%) مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والبالغة 13.1 مليون برميل يوميا في فبراير، ويعاني القطاع من مصاعب انخفاض أسعار النفط وشح رأس المال وتراجع معنويات الاقبال على المخاطر لدى المستثمرين وتدابير إصلاح الميزانيات العمومية لشركات النفط. كما انخفض عدد منصات حفر النفط الأميركية إلى 172 منصة فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ طفرة ما قبل النفط الصخري في عام 2005. لم ينعكس ما أثير أخيراً حول قيام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بإعادة تشغيل آبار النفط المعطلة على الأرقام الأسبوعية على المستوى الإجمالي، وأظهر مشغلو النفط الصخري الذين شملهم استطلاع عزم الغالبية العظمى منهم استعادة الإنتاج بالكامل تقريبا.

