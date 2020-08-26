طارق العلي: يكفي الوافد أن عنده شهادة «حب الكويت»

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تفاعل الفنان طارق العلي مع الاستطلاع الذي قامت به «النهار» والذي كان بعنوان «قانون الـ60 عاما.. ينهي مسيرة عطاء الوافدين» وقدمته الزميلة وفاء كرم وتطرق الى دور الوافد الذي عاش في الكويت ولم يعرف بلدا غيره كما تمنى ايضا ان يتم التجديد نظير ما قدموه في جميع المجالات ونظير خدماتهم الكبيرة.

وتطرق العلي قائلا: اتمنى الرجوع عن هذا القرار القاتل لكثير من إخواننا الوافدين الذين عاشوا وخدموا بالكويت طول عمرهم ومنهم ولد وتزوج وعيَّلْ فيها بدال لا تطردونه كافئوه بإقامة مدى الحياة ويكفل نفسه بعد يامسؤولين.. الكويت بلد الانسانية ما هي بلد قتل الانسانية.

واضاف ايضا: للعلم في وافدين تواجدهم بالكويت قبل قانون الجنسية.. والقصد هل يجازون بالطرد ولنفترض ان دولهم اصدرت قرار بالمثل للوافدين الكويتيين الذين يعيشون عندهم والذين اعمارهم تتجاوز الستين (شيابنا) اللي بتايلند وبمصر والهند وايران وبريطانيا.. اكيد راح نزعل علشانهم.

وقال ايضا: كثير من هالوافدين الكبار بالسن يعتبر التجديد لهم في اقاماتهم تكريماً لهم نظير خدماتهم الكبيرة بصدق وامان بالحكومة او الشركات طوال سنين عمره فلنحترم كبر سنهم وفي أواخر سنين العمر بالكويت وهالجانب الانساني ونعدل عن هالقرار والوافد من الستين وفوق سواء عنده شهادة والا ما عنده شهادة علمية يكفيه ان عنده شهادة حب الكويت والعيش فيها من صغره لما كبر وفي منهم يوصي اذا الله أخذ امانته يبي يدفنون بالكويت مو بديرته.

وتوجه برسالة الى وزيرة الشؤون قال فيها: الى العزيزة الغالية وزيرة الشؤون مراجعة هالقرار والعدول عنه.. الكويت تكرم من يعيش فيها ما تذله وتطرده وخصوصاً من عاش فيها واعتبرها بلده ويغار ولا يرضى عليها وكثير من إخواننا الوافدين يسافرون لبلدانهم ومايصير له يومين الا حن للكويت ورجع لها لأنها بالنسبة له الوطن والراحة والمستقر.

