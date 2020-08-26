فؤاد والميرغني والصاوي أبطال فيلم «مطبعة هرم»

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يواصل المخرج سامح عبد العزيز في تحضيرات فيلمه الجديد بعنوان مطبعة هرم للمؤلف أمين جمال ومحمد محرز، ووقع الاختيار على كل من النجم الكوميدي بيومي فؤاد والفنان حمدي الميرغني والنجم خالد الصاوي وتم التعاقد معهم بشكل رسمي الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقي فريق العمل، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة ولكن في اطار كوميدي. يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سوياً مسلسل خيانة عهد للنجمة يسرا في رمضان الماضي وشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادي مهني، سلوى عثمان، تيام قمر. ومن ناحية أخرى يواصل بيومي فؤاد تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم النمس والانس مع النجم محمد هنيدي ويجسد دور عفريت خلال الأحداث وصاحب كبارية والعمل من اخراج شريف عرفة ويتبقى حوالي أسبوع لفريق العمل وينتهوا من التصوير.