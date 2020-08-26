افتتاح مهرجان عمان السينمائي الدولي «أول فيلم» في ظروف استثنائية

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في ظل ظروف استثنائية، انطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم - والذي كان من المقرر افتتاحه في شهر أبريل الماضي بحضور جمهور كبير في صالة مسرح، تم تأجيله بسبب جائحة كورونا. للحفاظ على المهرجان دون اللجوء الى العروض عبر الانترنت ومع استمرار اغلاق صالات السينما، تحتم على المنظمين ايجاد حلول مبتكرة للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

اذاً انطلق مهرجان عمان السينمائي الدولي، وهو أول مهرجان من نوعه ينظم في سينما للسيارات (دراي?-ان) في الأردن والمنطقة. ولاتاحة الوصول لأكبر عدد من محبي الأفلام، تنظم عروض أخرى أيضا في المسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بينما تعقد أنشطة أيام عمان لصناع الأفلام عبر الانترنت.

حضر حفل الافتتاح الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وزوجته الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، التي أطلت عبر الشاشة مخاطبة الجمهور بكلمة ترحيبية.

وردا على سؤال حول اصرار وعزم فريق مهرجان عمان على ابقائه بالرغم من التحديات التي يفرضها الوباء، شددت الأميرة ريم على أهمية ايجاد سبل لتقديم الدعم لصناع الأفلام من أصحاب الأعمال الأولى وخاصة في مثل هذه الأوقات. وأضافت: «لقد عانى قطاع صناعة السينما في جميع أنحاء العالم بشكل كبير ومعه جميع القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على السينما. هذه فرصة نادرة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم وللتنافس فيما بينهم والاستفادة من المزيد من التدريب والفرص. طالما هناك طرق لتحقيق ذلك بأمان، لا داعي للتقليل من شأن الثقافة أو حرمان الفنانين من الفرص للمضي قدماً».

عرض فيلم الافتتاح «البؤساء» لأول مرة في الأردن على ثلاث شاشات سينما كبيرة. ولقد أحدث مخرجه لادج لي مفاجأة غير مسبوقة في السينما الفرنسية والعالمية المعاصرة. بفيلمه هذا، وهو عمله الاخراجي الأول، وضع معياراً جديداً لدراما المواجهة ودراما الوعي الاجتماعي، مما منحه ترشيحاً لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 هذا العام.

وتماشياً مع رؤية المهرجان بالاحتفاء بأصحاب الأعمال الأولى، عملت لجنة اختيار الأفلام في المهرجان بلا كلل على مدى أشهر للنظر في أكثر من 700 طلب واختيار 39 فيلماً من أحدث الانتاجات العربية والعالمية التي لم يتم عرضها في الأردن. من السودان «ستموت في العشرين»، من السعودية «آخر زيارة»، من العراق «شارع حيفا»، الفيلم الأردني – الفلسطيني «بين الجنة والأرض»، من المغرب «سيد المجهول» و«نساء الجناح ج»، من تونس «بيك نعيش»، من الجزائر «أبو ليلى»، من لبنان «1982»، جميعها أفلام تتنافس على جائزة السوسنة السوداء عن فئة أفضل فيلم روائي عربي طويل.

وبالاضافة الى الأفلام المعروضة في سينما السيارات، سيتم عرض 10 أفلام تتنافس على جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل في المسرح الخارجي للهيئة الملكية للأفلام. اعتبارا من الليلة، سيتمكن عشاق الأفلام من مشاهدة أفلام وثائقية جريئة وتحث على التفكير من ثماني دول عربية مختلفة: «ابراهيم الى أجل غير مسمى»، «نحن في سجونهم»، «بيروت المحطة الأخيرة»، «حكاية ممثل خرج عن النص»، «الشغلة»، «فتح الله تي في، 10 سنوات وثورة لاحقا»، «نوم الديك في الحبل»، «في المنصورة، تفرقنا»، «مجانين حلب».

وسيختتم مهرجان عمان السينمائي فعالياته في 2 سبتمبر 2020، حيث سيعرض فيلم «الأقصر» للمخرجة الأردنية – البريطانية زينة الدرة في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ويتم الاعلان عن الأفلام الفائزة في مختلف الفئات.

