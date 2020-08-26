«أسود فاتح» ينتهي من تصوير مشاهده

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يصور أبطال مسلسل «أسود فاتح» المشاهد الأخيرة من العمل في العاصمة اللبنانية بيروت يومياً بشكل مكثف، دون الحصول على اجازات في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للانتهاء من العمل بالكامل بعد أسبوع مع نهاية أغسطس الحالي، على أن يعود أبطال العمل الى القاهرة فور الانتهاء من آخر المشاهد وبعدها يتم تحديد موعد عرض على الفضائيات.

وكان المسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي وتأجيل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان للوقاية من انتشار الفيروس، وهو ما أدى الى صعوبة استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل في مصر.

مسلسل «أسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال واخراج كريم العدل.

