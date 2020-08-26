استبعاد والد بريتني من إدارة أعمالها

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تريد نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز استبعاد والدها من ادارة أعمالها وشؤونها الشخصية في تغيير كبير في نظام الوصاية عليها الذي حددته محكمة بمدة 12 عاماً.

وقبيل جلسة محكمة في لوس انجليس عقدت أخيرا، قدم محامي نجمة البوب البالغة من العمر 38 عاما وثائق تقول ان المغنية «تعارض بشدة عودة جيمس (سبيرز) وصياً على شخصها». ولم تذكر الوثيقة أسباباً لموقفها. وعين جيمس سبيرز وصياً على ابنته في عام 2008 بعد أن خرجت حياة نجمة البوب عن السيطرة وأدخلت المستشفى لتلقي العلاج النفسي.

وبعد عودة مسيرتها الفنية، انسحبت سبيرز من اقامة حفلات في لاس فيجاس العام الماضي ودخلت لفترة وجيزة منشأة للعلاج النفسي. لم تحيي حفلاً منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 وقالت وثائق المحكمة ان «رغبتها المعلنة هي عدم الأداء في هذا الوقت». وكان العشرات من محبي المغنية الأميركية بريتني سبيرز قد تظاهروا أمام المحكمة العليا في مدينة لوس أنجليس للمطالبة بعدم منح والدها جيمي سبيرز وصاية قانونية ومالية عليها قبل شهر تقريباً.

