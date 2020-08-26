قمة عمَّان الثلاثية: محاربة الإرهاب بـ«نهج شمولي»

عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: عقدت في العاصمة الأردنية عمان امس قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وناقش القادة أوجه التعاون والاستثمار والاقتصاد بين دولهم، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والملفين السوري والليبي. وقبيل القمة الثلاثية، عقد الملك عبدالله الثاني لقاءين منفصلين مع السيسي والكاظمي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا». وتناول لقاء اللمك عبدالله والسيسي العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما بحثا آليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار وباء «كورونا» والتخفيف من آثاره الإنسانية والاقتصادية. وأكد الزعيمان الحرص على الارتقاء بالعلاقات بينهما في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقطاع الطاقة، والتبادل التجاري. وشددا على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين ويخدم القضايا العربية.

وأشارت «بترا» إلى أن اللقاء تطرق إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي حيث أكد الملك ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر بهذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها. وخلال لقاء العاهل الأردني مع رئيس الوزراء العراقي على متانة العلاقات بين الأردن والعراق، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ولفت الملك إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.

وشدد الملك على وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، بحسب ما نقلت وكالة «بترا».

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان له إن مشاركة السيسي تأتي في إطار مسار آلية التعاون بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019. وأضاف راضي «تهدف قمة عمان البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كل من القاهرة ونيويورك وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي».

وتابعة «بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي».

وكانت مصادر رسمية مطلعة، قالت إن القمة الثلاثية لن تؤجل، اثر اعلان الحكومة الأردنية، إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس «كورونا» ما تطّلب فرض إجراءات احترازية طبية له وللوفد المرافق له.

