موجة «كورونا» الثانية.. أقل خطورة

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عواصم- الوكالات: اكد استاذ الامراض المعدية في إيطاليا ماسيمو غالي أنه لا يمكن مقارنة الموجة الجديدة لانتشار «كوفيد-19» في إيطاليا مع ذروة الوباء في مارس وأبريل. وأضاف في مقابلة امس مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الايطالية «بالمقارنة مع الموجة الأولى من المرض لا نلاحظ شيئا من هذا القبيل حاليا. لدينا نسبة صغيرة جدا في مجال دخول المستشفيات، ولا توجد حالات خطيرة كثيرة كالسابق». وأشار إلى أن الإصابات بالمرض حاليا، توجد بشكل رئيس بين جيل الشباب وقال «قد يكون سبب ذلك أن الشباب يجرون اختبار الإصابة بالمرض أكثر من غيرهم علاوة على ذلك، فغالبا لا تظهر عليهم أعراض المرض وهذا أمر خطير، لأنهم قد يصبحوا بمثابة حاضنات للفيروس وينقلوا العدوى إلى كبار السن».

وفي لندن قال مدير مجموعة «أكسفورد» للقاحات، امس إن اللقاح الذي تعمل على تطويره جامعة «أكسفورد» البريطانية وشركة «أسترا زينيكا» الأميركية، والذي يتم إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به حاليا، يمكن أن يعرض على المسؤولين لتقييم تلك النتائج بحلول نهاية العام الجاري 2020. وأضاف البروفيسور أدرو بولارد، أنه «من الممكن إذا تراكمت الحالات بسرعة في التجارب السريرية فيمكننا الحصول على تلك البيانات الخاصة بالتجارب هذا العام، وبعد ذلك ستكون هناك عملية تقييم كامل للبيانات الخاصة بالتجارب». ومع ذلك، فقد حذر بولارد، في حديثه إلى راديو«BBC4» من أن العملية قد تستغرق وقتًا أطول اعتمادًا على كمية البيانات التي يستطيع العلماء جمعها.

في المقابل أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون من الممكن التخلص من وباء فيروس «كورونا» بغض النظر عن انتاج لقاح. وقال ترامب في حديث أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية «سنتخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقده الناس، سواء مع اللقاحات أو بدونها. فهذا الأمر يجري الآن». وأشار إلى أن بلاده تشهد حاليا المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس «كورونا». وقال ترامب إن اللقاح «قد يظهر قبل نهاية العام الحالي أو قبل ذلك بكثير». وأكد الرئيس الأميركي «معا سنتغلب على الفيروس».

الى ذلك حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية بأميركا من توزيع لقاح مضاد لفيروس «كورونا» بشكل طارئ قبل ثبوت أنه آمن وفعال، ووصفه بأنه فكرة سيئة، وقال فوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن الشيء الوحيد الذي لا يرغب في رؤيته هو حصول لقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن تكون هناك ثمة إشارة على كفاءته. وعلى الصعيد العالمي، وحتى صباح امس فاق عدد الإصابات 23 مليونا و800 ألف حسب موقع «ورلد ميتر» وتجاوزت الوفيات 817 ألف حالة في حين تعافى 16 مليونا و363 ألف شخص.

