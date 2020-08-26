طه حسين تونس وزيراً للثقافة

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: يلقب بطه حسين تونس وتعرفه أروقة الجامعات والمنابر الثقافية والإعلامية وهو أيضا من أشرس المدافعين عن حقوق الكفيف في تونس. وليد الزيدي، أو طه حسين تونس المكلف لشغل منصب وزير الشؤون الثقافية في حكومة هشام المشيشي التي أعلن عنها منذ ساعات هو أول كفيف يحصل على درجة الدكتوراه في تونس، ويبلغ من العمر 34 عاما ليكون بذلك أصغر وزير في الحكومة التي تنتظر مصادقة مجلس نواب الشعب. وأثار تعيين وليد الزيدي ردود فعل متناقضة بين مرحب بالتعيين واعتباره خطوة ثورية وغير مسبوقة، ومنتقد له بحجة أن وزارة الثقافة تعج بملفات ثقيلة قد يصعب على الزيدي التعاطي معها. والزيدي يعد أستاذا مبرزا في البلاغة بجامعة منوبة، وهو وابن مدرسة المعلمين العليا وكلية الآداب والإنسانيات في منوبة، وهي من أكثر الجامعات التونسية صرامة.وقد ناقش الزيدي أطروحة الدكتوراه في البلاغة العربية القديمة في يناير الماضي، وحمل بحثه عنوان «التقديم والتأخير في تأويل القول». وينجز الزيدي بحوثا في العلوم البلاغية والتداولية وفي علم نفس الإعاقة، كما ينتج برامج إذاعية في الفكر والأدب في إذاعة تونس الثقافية وإذاعة الكاف.والوزير المقترح لتولي حقيبة الثقافة من عائلة متوسطة الحال ويعود في أصوله إلى منطقة تاجريون بمحافظة الكاف شمال غربي البلاد.

وفقد الزيدي بصره في عمر عامين،ودرس في معهد النور للمكفوفين بتونس ثم في معهد الكفيف في سوسة. ونال شهاداته بتفوق وهو أول كفيف في أفريقيا يحصل على شهادة التبريز ثم نال شهادة الدكتوراه بمرتبة «مشرف جدا». غير أن منتقديه يقولون إن الشهادات الجامعية لا تغني عن الخبرة والدراية بالعمل السياسي والإداري التي قد تعوز المرشح لحقيبة الثقافة. والزيدي المعروف ببلاغته ودفاعه الشرس عن اللغة العربية لايخفي تأثره الكبير بالمصريين طه حسين وعمار الشريعي في مختلف تصريحاته.

