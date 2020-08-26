الوكالة الدولية للطاقة الذرية : لا يوجد نهج سياسي ضد إيران

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية امس انها أجرت محادثات «بناءة» مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» رافايل ماريانو غروسي الذي يزور طهران وسط توتر بسبب محاولة الولايات المتحدة اعادة فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن غروسي قوله امس إن النهج الذي تتبعه الوكالة تجاه إيران ليست له دوافع سياسية، وقال غروسي بعد لقائه برئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران «لا يوجد نهج سياسي تجاه إيران... هناك قضايا بحاجة للتعامل معها... هذا لا يعني نهجا سياسيا تجاه إيران». وهذه أول زيارة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران منذ توليه مهامه في ديسمبر الماضي وتأتي بعد أكثر من سنتين على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى والذي فرض قيودا على الانشطة النووية الايرانية مقابل تخفيف العقوبات عن الجمهورية الاسلامية. والتقى غروسي أولا رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، على ان يلتقي لاحقا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف. وقال صالحي بعد لقائه غروسي «لقد تم فتح فصل جديد مع هذه الزيارة» كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا».