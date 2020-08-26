بومبيو يدشن خط تل أبيب - الخرطوم

عربيات ودوليات

الخرطوم- القدس المحتلة- الوكالات: بدا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، امس زيارة الى السودان قادما من اسرائيل على متن أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط.

وكتب بومبيو، في تغريدة على موقع (تويتر) «يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان». والتقى بومبيو كلا من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان.

وكان بومبيو قد التقى يوم الاثنين في القدس كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ونظيره البريطاني، دومينيك راب. وبحسب واشنطن، سيؤكد بومبيو في الخرطوم على «دعمه لتعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل»، ومن المنتظر أن يزور بومبيو في جولته التي تستمر خمسة أيام كلا من الإمارات والبحرين. وكان نتانياهو الذي التقى في فبراير البرهان في أوغندا، قد أعلن حينها عن «اتفاق الجانبين على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين». وأكد البرهان لاحقا أن اجتماعه مع نتانياهو كان بهدف صيانة الأمن الوطني السوداني.

والزيارة هي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى السودان منذ عام 2004، وتأتي في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدنية في السودان.

ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

الى ذلك قالت صحيفة «اسرائيل هايوم» المقربة من نتانياهو ان زيارة بومبيو تهدف إلى محاولة صياغة اتفاق من حيث المبدأ من قبل دول المنطقة للمشاركة في مؤتمر سلام إقليمي يُعقد تحت رعاية أميركية ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير وصفته بمطلع على اتصالات بومبيو قوله إنه بالإضافة إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تلقى الأميركيون تعهدا من دول أخرى في المنطقة بأنها سترسل ممثلين كبارًا إلى المؤتمر

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو سيناقش مع قادة السودان دعم بلاده للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، بالإضافة للإعراب عن دعم واشنطن لتعميق العلاقة بين الخرطوم وتل أبيب. غير أن ملف التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب يصطدم حاليا برفض واسع تبنته الحاضنة السياسية للحكومة (تحالف قوى الحرية والتغيير) التي عقدت اجتماعا طارئا برئيس الوزراء، ونقلت إليه موقفها الرافض لأي تقارب مع إسرائيل. وأوضح بيان صدر عن التحالف عقب الاجتماع أن التطبيع من بين القضايا التي ينبغي أن تقرر فيها حكومة منتخبة، وأنه ليس من مهام حكومة الفترة الانتقالية.

