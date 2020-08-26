آبي أحمد في الخرطوم وسط خلافات سد النهضة

عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: اجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد امس زيارة رسمية الى السودان حيث كان في استقباله نظيره السوداني عبدالله حمدوك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا». التي نقلت عن السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم، يبلتال أميرو عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان في القصر الجمهوري، قوله «يصل رئيس الوزراء للبلاد لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها».

وتأتي الزيارة في وقت تستمر الخلافات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة، الذي تشييده إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل. ولم يتطرق أميرو إلى مسألة سد النهضة، الذي يمثل خلافا كبيرا بين أديس أبابا والخرطوم.

