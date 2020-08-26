ترامب يفتتح مؤتمر الجمهوريين: أريد ولاية ثالثة!

عربيات ودوليات

تشارلوت- «كارولينا الشمالية»- الوكالات: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمته خلال اليوم الأول للمؤتمر العام للحزب الجمهوري من أنه قد يواجه تزويرا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. وكرر ترامب مقولته بأن التصويت عن طريق البريد قد يؤدي إلى زيادة التلاعب بالانتخابات. ويعد التصويت البريدي عنصرا قديما في الانتخابات الأميركية، لكنه من المتوقع أن يكون أكثر شيوعا في ظل جائحة فيروس كورونا. وقال الرئيس الجمهوري «السبيل الوحيد الذي يستطيعون به سرقة هذه الانتخابات منا هو تزويرها. سنفوز بهذه الانتخابات» وقد بدأت فعاليات المؤتمر العام للحزب في مدينة تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية وقد تقرر تقليص الحضور وإجراء بعض الفعاليات عبر الإنترنت بسبب جائحة «كورونا». وكما كان منتظرا أعلن الجمهوريون تسمية ترامب مرشحا رسميا للرئاسة لفترة ثانية، بعد أن قام نحو 330 مندوبا للحزب يمثلون 50 ولاية بالتصويت لتأييده في إجراءات تمت بحضور شخصي خلافا لمؤتمر الحزب الديموقراطي الذي انعقد كاملا عبر الإنترنت قبل أيام. وتستمر فعاليات مؤتمر الجمهوريين حتى الخميس حيث ينتظر أن يعلن ترامب قبول ترشيح الحزب في خطاب يلقيه في حديقة البيت الأبيض وهي خطوة تلقى موجة انتقادات لكونها المرة الأولى لاستخدام ذلك المقر في إعلان قبول إعادة الترشيح.

وفي تشارلوت، لم تكن كلمة ترامب مدرجة في برنامج اليوم الأول لمؤتمر الحزب الجمهوري، إذ فوجئ الحاضرون عقب إعلان ترشيحه بحضوره إلى مقر المؤتمر وأثنى ترامب في كلمته على سياساته الداخلية ودعا إلى ترشيحه لولايتين إضافيتين لا واحدة فقط، على سبيل السخرية من الديمقراطيين وقال «إذا أردتم دفعهم حقا إلى الجنون عليكم أن تقولوا 12 سنة إضافية لأننا ضبطناهم يقومون بأشياء سيئة عام 2016 دعونا نرى ما سيحدث علينا أن نكون حذرين للغاية لأنهم يحاولون القيام بأشياء سيئة مرة أخرى». وتابع الرئيس «ما يقومون به هو استخدام «كوفيد-19» لسرقة الانتخابات، وللاحتيال على الشعب الأميركي، كل شعبنا، في انتخابات نزيهة وحرة». ورأى ترامب أن هذه أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، وشدد على حاجة البلاد إلى «القانون والنظام» في ضوء الاحتجاجات العارمة التي أعقبت مقتل المواطن الأسود جورج فلويد بمدينة مينيابوليس، وحض المدارس والشركات على إعادة فتح أبوابها رغم الوباء.

ومن أبرز المتحدثين الذين يتوقع أن يشاركوا في المؤتمر وفق تقارير صحافية وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يزور منطقة الشرق الأوسط حاليا. وتوقعت مصادر إعلامية أن يلقي كلمته من إسرائيل، وهو عمل آخر غير مسبوق يثير انتقادات واسعة.

وعلى عكس مؤتمر الحزب الديموقراطي، الذي ضم جميع الأحياء من الرؤساء الديمقراطيين السابقين والمرشحين السابقين لن يتضمن المؤتمر الجمهوري كلمات للرئيس الجمهوري السابق الذي مازال على قيد الحياة أو للمرشحين السابقين للحزب. فمن غير المقرر أن يتحدث في المؤتمر الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ولا المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري بانتخابات 2012 السيناتور ميت رومني الذي صوت لصالح إدانة ترامب خلال محاكمته في الكونغرس.

