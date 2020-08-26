الصين: واشنطن تحرض على حرب صليبية أيديولوجية

عربيات ودوليات

هونغ كونغ- الوكالات: اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية في إيجازه الصحافي اليومي، امس الولايات المتحدة بأنها تحرض على «حرب صليبية أيديولوجية» «بنوايا شريرة».

وفي إطار الرد على انتقادات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي في العاصمة بكين، أنه «طالما أن الصين ملتزمة باتباع المسار المستقل للتنمية السلمية، ولا تتبع المسار الذي صممته الولايات المتحدة، فسوف يعتبرون الصين بمثابة (شوكة) في لحمهم، ويهاجمونها كلما سنحت لهم الفرصة». ولم تعلق وزارة الخارجية في الصين على سياسيين أميركيين محددين بالاسم، فيما لم تشر إلى خطابات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، لكن المتحدث باسم الخارجية الصينية، قال إن «بعض السياسيين الأميركيين» يعاملون أعضاء الحزب الشيوعي الصيني «على أنهم وثنيون».

