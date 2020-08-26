موسكو: 70 % من الهجمات السيبرانية في العالم مصدرها أميركا

عربيات ودوليات

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أوليغ خراموف، أن 70% من الهجمات الإلكترونية في العالم تتم من داخل الولايات المتحدة.

وقال خراموف، أمس، إن «الأميركيين يتصدرون الإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الضارة بحجم كبير، ففي الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019، وصل حجم الهجمات التي مصدرها الولايات المتحدة إلى ما بين 40 الى 70%». ولفت خراموف، إلى أنه من 2 إلى 7% من الهجمات الإلكترونية تأتي من روسيا.

وأشار إلى أن نخباً أميركية قد تبحث عن عدو أجنبي قبل الانتخابات الرئاسية، وتتجنب إجراء مشتركاً ضدّ الهجمات السيبيرانية. وكانت أعلنت شركة الأمن السيبراني الروسي «كاسبرسكي لاب»، في وقت سابق، بأنها حددت مجموعة من المتسللين الذين نفذوا تجسساً إلكترونياً ضدّ موظفي الحكومات والمنظمات العسكرية في دول عدة.

وبحسب خبراء الشركة، فقد هاجمت مجموعة «القبيلة الشفافة» في الفترة من يونيو عام 2019 وحتى الشهر نفسه من عام 2020 أكثر من ألف هدف في 27 دولة.

