حقائق التطبيع ومواجهته

آراء

كفاني تصريحان منسوبان الى رئيس سلطة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهوعن الكتابة في حقائق التطبيع. التصريح الأول يقول بالفم الملئان إن سياسة سرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية لن يغيرها أو يوقفها أي تطبيع أو إعلان سلام، وهذا يعني في الأعماق أن تمدُد الكيان الصهيوني ليستولي على كل فلسطين مازال مطلبا استعماريا استئصاليا قائما، ويعني أيضا أن بناء المزيد من المستعمرات الصهيونية على فتات الأرض التي يملكها الفلسطينيون مؤقتا لن يتوقف.

أما التصريح الثاني فهو التأكيد على أن بقاء التفوُق العسكري الصهيوني على مجموع القدرات العسكرية العربية مجتمعة سيظل شعارا صهيونيا لا يمكن التنازل عنه، وبالتالي فإن الكيان لن يسمح قط للولايات المتحدة الأميركية بتزويد جيش أي بلد عربي، حتى ولو وقع على وثيقة سلام وتطبيع واعتراف، بسلاح متطور مماثل للذي تبيعه أو تعطيه أميركا لجيش الكيان الصهيوني، فالتطبيع لن يعني قط وجود منافس للهيمنة الأمنية والاقتصادية والسياسية الصهيونية على مجمل الاقليم العربي.

عندما ذكرنا في مقال الأسبوع الماضي بأن ثوابت الاحتلال لم تتغير قيد أنملة عبر السبعين سنة الماضية، وأنها لن تتغير في المستقبل، جاءت التصريحات تلك لتؤكد أنه حتى التغيير المؤقت لتسهيل عملية التطبيع في الحاضر هو غير وارد على الاطلاق، وأن على المطبعين أن يدركوا أن عملية التطبيع أو اتفاقيات السلام يضع شروطها ويحدد نتائجها ويرسم حدود مسيرتها الكيان الصهيوني، ولا غير الكيان. حتى الولايات المتحدة الأميركية، الحليف المسيحي – الصهيوني الأصولي، توضع له أيضا حدود في هذه اللعبة. فالتصريحان موجهان أيضا الى هذا الحليف المتيم العاشق للمشروع الصهيوني العولمي.

اذن لانحتاج لتذكير المطبعين بالالتزامات الوطنية والعروبية والاسلامية والمسيحية والانسانية تجاه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق المواجه لأكبر وأحقر جريمة استعمارية استئصالية عرفها هذا العصر، ولا نحتاج للتذكير بمئات القرارات ولا بالمبادرات التي قبلها ووقع عليها المطبعون من قبل، وذلك أن التصريحين يكفيان للتأكيد على أن السلام مع هذا العدو سيبقى وهما ورغبة مفرغة من أي فهم للأيديولوجية الصهيونية الدينية الأساطيرية المفترية على التاريخ من جهة، ومن أي تحليل منطقي للمسيرة الدموية المافوية لذلك الكيان عبر سبعين سنة من جهة أخرى.

ويُظهر مرور كل يوم بأن موجة التطبيع ليست أكثر من التفاف حول «صفقة القرن» المقدسة الشهيرة، بدليل أن أميركا، على الرغم من انشغالها بفاجعة «كورونا»، وبملايين العاطلين، وبالوضع الاقتصادي المتراجع، وبحمى الانتخابات الجنونية، فرغت كوشنر ووزير الخارجية ورجالات الاستخبارات ورجالات البيت الأبيض الآخرين للانغماس في لعبة التطبيع، تصريحات يومية للضغط على المترددين العرب وسفرا محموما الى العواصم العربية لانهاء الصفقات قبل الانتخابات الأميركية. حل الاشكالية الصهيونية لدى القيادة الأميركية الحالية يعلو على حل الاشكاليات الأميركية كلها، والسؤال: ما الذي تفرضه موجة التطبيع تلك من مسؤوليات وخطوات، سواء بالنسبة للأنظمة الحكومية الممانعة للتطبيع أو بالنسبة للمجتمعات المدنية؟

أما بالنسبة لمثل تلك الحكومات فالأمر بالطبع راجع لها ولامكاناتها. لكنها ستكون كارثة لو اقتصر رد فعلها فقط على التصريحات الخجولة والتمسك بالقرارات السابقة.

لكن مايهمنا هو رد فعل الاخوة الفلسطينيين، ورد فعل مؤسسات المجتمعات المدنية العربية.

فلقد قالها الكثيرون بأنه ما لم تؤسس قيادة فلسطينية واحدة، منتخبة ديموقراطيا من كل الفسطينيين في الداخل وفي الشتات، وبالتالي الخروج من الخلافات والانقسامات العبثية السابقة، فإنهم لن ينجحوا في تجييش الشعوب العربية للوقوف، قولا وفعلا، ضد موجة التطبيع. الكرة الآن هي في ملعبهم، وعليهم اتقان اللعبة.

ويبقى الدور الأساسي لمؤسسات المجتمعات المدنية العربية. هنا أيضا قالها الكثيرون، وهي أنه دون قيام جبهة واحدة، مكونة من الأحزاب والجمعيات المهنية والأهلية والنقابات والأفراد المناضلين، لقيادة محاربة التطبيع بألف شكل وشكل، وعلى كل مستوى نضالي، لافشال كل محاولة صهيونية لاختراق عقول وقلوب الشعوب العربية ولاختراق مؤسساتهم وأسواقهم وأمنهم، اذا لم تقم كذا كتلة فإننا سنظل نراوح في مكاننا: نمارس الكلام ونقف عاجزين عن الفعل.

