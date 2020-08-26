هيكلة العقل العربي «4 – 5»

آراء

حين تمخضت الحاجة فتولد عنها عقل عربي بحجمه الراهن، وأثره الضئيل، شرعت في كتابة هذا الحشد من المقالات حول هيكلة العقل العربي، كانت تحاصرني علامات مسجلة على طريق لم يكن مفروشا بالورود، تماما مثلما كان الضمير يؤاخذني ليفرض علي أمانة تأصيل لما أصاب هذا العقل من تشوهات بعد انهيار المشروع القومي العربي، وافتقاره لأدق مبررات وجوده.

من هنا كان لابد حين نتوجه الى لملمة المتناثر من قناعات، والمشتت من اعتبارات، والمتواري من عبارات أن نفكر في المرجعية الواجب توافرها في هذه العقلية حتى تشكل سندا قويا، وقاعدة ارتكاز بصيرية يمكن العودة اليها كلما اختلفت الأقوام على ثابت من ثوابت، أو متحول من تحولات، أو على قناعة لم تهيئ لها المعطيات، أن تتجلى بما فيه الكفاية عندما تكون الضرورات شديدة الاباحة لبعض المحظورات.

المرجعيات في عالمنا العربي كثيرة وأهمها تلك اللغة وذلك المصير، حول تاريخ مشترك وحدود شبه متراصة، وأدبيات مازالت فاردة ظلالها على سماوات منطقتنا المستهدفة، وأراضينا المستباحة، وأحلامنا المجهضة، آلام الأمة جزء يوحدنا، وأحلامها كل يجمعنا، ومصائرها ظن لا يخيب في انسان أو مكان.

هنا أيضا تأتي الخطوط الحمراء، ونحن نتجه بحروف مترددة نحو اعادة هيكلة العقل العربي، خطوط لا يجب تجاوزها ولا ينبغي المساس بها، ولا يصح ولا يجوز التغافل عنها أو اعادة تشكيلها:

الأول: الايمان المطلق بالدولة، بحدودها، ثرواتها، قوانينها – تشريعاتها، قلقها، واعتبارات أمنها الوطني أو القومي.

الثاني: عدم السماح لأي قوى خارجية وتحت أي مسمى الدخول بقوات أو ذرائع أو مجنزرات بحجة حماية وطن من بنيه، أو شعب آخر لا ينتمي اليه ولا يصطفيه.

الثالث: أن يكون لدى هذا العقل مشروع أممي موحد منطلقه التعليم المستنير، وزوايا ميل لا تتجاذبها الأهواء أو الطوائف أو الفئات الأقل حظا، أو تلك الأوفر دخلا، أو الأخرى الأكثر تجمعا من أجل حماية مصالحها الآنية على حساب مصلحة الوطن المستقبلية.

الرابع: مكافحة التمييز بأشكاله كافة، سواء على أساس العرق أو المذهب أو الملة أو الدين أو القناعة الفكرية أو الأصل أو اللون والمساواة بين كل كائن من كان على هذه الأرض في الحقوق والواجبات والمشاركة السياسية والثقافية والاقتصادية والفكرية بحيث لا يجوز بتاتا الانتقاص من هذه الحقوق تحت أي ذريعة من الذرائع أو شماعة من الشماعات أو مستجد طارئ من المستجدات.

الخامس: أن يتم تقاسم الثروات على أساس من الكفاية المعيشية المتوازية، والحاجات المجتمعية المتعاظمة، والكفاءة في ادارة عجلة الانتاج والمسؤولية الكبرى في حماية أمن الوطن والمواطن.

السادس: دعم الطموح الفردي أيا كانت اعتمادات هذا الفرد، وأيا كانت تصوراته حول الشكل الأمثل للدولة، وأيا كانت قناعاته بشرط أن يكون حدها الأقصى بعيدا عن التطرف، وقريبا من الاجماع المجتمعي والوطني على ثوابت الأمة ومرتكزاتها، وقواعدها السالمة السليمة.

السابع: نبذ كل أشكال العدوان على حقوق المواطن في التعبير الراقي والحرية المسؤولة، سواء كانت هذه الحقوق مرتبطة بالعدالة في الحصول على التعليم المعصرن أو العلاج المناسب أو المسكن اللائق أو أي حق آخر يتم اكتسابه جماعيا في حدود القانون وحفظ السيادة، وصون الحدود، وحماية المكتسبات والثروات، وفي ضوء الامكانات المتاحة.

أخيرا: عدم المساس بحق المواطن في الدفاع عن حقه من أجل حياة كريمة والذود عن هذه الحياة تشاركيا مع الدولة الوطنية الراهنة، وعدم التعريض بها، أو الاعتداء على ثوابتها وعقائدها وأنظمتها، بل وحمايتها من الأفكار التكفيرية التسلطية الراديكالية، ومن كل من تسول له نفسه التسلل بما هو جاذب للشباب من شعارات هدامة، ولافتات براقة، وعناوين خادعة.

هذه الخطوط الحمراء، وغيرها من خطوط التماس المتماشية مع مصلحة الدولة العربية العصرية هي نفسها تلك التي خلخلت الثابت في ذهنية المواطن العربي، ولعبت دورا «تشويشيا» مُعجزا بحيث لم يعد هذا المواطن قادرا على التفريق بين الغث والسمين، بين الطيب والشرس والقبيح، ثم بين كل ما هو مدعٍ، وما هو أصيل، وما هو دخيل، وما هو مبدئي منتمٍ، وما هو مفروض بفعل مشاريع وافدة، أو مخططات مغرضة، أو نوايا حاقدة.

ان وطننا العربي الكبير بخير طالما أن عقله بخير، وأن وطننا العربي في خطر طالما أن عقله النوعي سيظل مستسلما هكذا لذلك النوع من التجني على خطابه الحيوي القديم، أو ذلك المتجدد من منطلق علمي سليم، هو العلم اذا، وهو التنوير، هي الجامعات وأدوارها، وهي المدارس ومرجعياتها، هو البيت من الداخل والخارج، هو الثابت غير المتحرك، والمرتكز غير القابل للمساومة على أساسيات، أو المواءمة مع غرائب واسرائيليات، أو المواكبة لعلوم لا ترتقي، وفنون لا تحقق الطموح.

انها ثوابت، خطوط حمراء، شعرة فاصلة، أو شرر متطاير في الهواء، المهم أن نلتف جميعا حول مشروع، وأن نؤمن أساسا بأن مصيرنا واحد، وايماننا واحد، وعقلنا واحد، والهنا واحد، وهو الموفق والمستعان.

يتبع

