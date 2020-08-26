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آراء

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رأي طلابي

طبيعة الدستور الكويتي 


هناك ‏دساتير سهلة التعديل لأن الاجراءات المتبعة في عملية التعديل سهلة جدا كما لو أن أحدهم يقدم اقتراحا وتتم الموافقة عليه من قبل عدد من الاعضاء بالبرلمان حيث يتم عرضه للنقاش ثم التصويت لاقراره. الاجراء السهل المرن لا يتحقق في بعض الدساتير التي من الصعب التعديل فيها إلا وفق اجراءات صعبة جدا، ومن تلك الدساتير الدستور الكويتي، حيث يعد هذا الدستور من الدساتير الجامدة التي تتضمن قوانين صارمة وشديدة يصعب تعديلها، حيث يتطلب لتعديل الدستور موافقة سمو الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، حيث إن المادة 147 من الدستور تنص على ذلك . 
الفيصل حسن محمد الدمخي  
كلية الدراسات التجارية  - تخصص قانون


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