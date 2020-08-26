مناشدة إلى سمو رئيس الوزراء

آراء

سمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ صباح الخالد..

الهيئة العامة للقوى العاملة.. ستقطع رزق المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم الـ (60) عاما منهم من ولد في الكويت وترعرع فيها وتعلم.. ومنهم حملة احصاء 1965 ومنهم مقيمون في الكويت منذ (50) سنة ونيف، ولا يعرفون وطنا مستقرا لهم غير الكويت..

بتلك العبارة يناشد الكثير من المقيمين سمو رئيس الوزراء مناشدين سموه التكرم باصدار توجيهاته لالغاء ذلك القرار الذي تعتزم الهيئة تنفيذه مع بداية السنة المقبلة 2021.. وهنا؛ فاننا نأمل.. اعادة النظر في قرار عدم تحويل اقامة التحاق بعائل.. الى عمل.. ابنة أو ابن من مواليد الكويت -مثلا- وأهله هنا..خلص الجامعة.. أين يذهب بعيدا عن أهله.. أو كيف يعيش بعيدا عن أسرته.. خصوصا ان كانت فتاة.. ؟ جمع الشمل الأسري.. قرار انساني.. وسيبقى في بلد الانسانية.. والبركة في رجال الكويت الكرام..

على الصعيد نفسه: أنا أعرف عاملا زراعيا باكستانيا.. اسمه جعفر.. نلقبه بابا؛ لكبر سنه وشيب شعره.. يعمل الآن في مزرعة عبد الكريم عبد الرحمن الصفران.. في العبدلي.. منذ أن بدأت الذهاب الى العبدلي كصحافي زراعي قبل 42 سنة وحتى الآن..وأنا أراه يعمل بهمة ونشاط هناك. عمل مع والد المزارع عبد الكريم، المرحوم عبد الرحمن الصفران (أبو فهد) من مؤسسي منطقة العبدلي الزراعية.. الكبار.. سنوات طوال..ثم عمل مع ابنه المزارع عبد الكريم..وحتى الآن.. هذا العامل الزراعي..عمل قبل حوالي ثلاث سنوات..عملية القلب المفتوح في المستشفى الصدري في الكويت.. بعدما وقع في المزرعة.. ومع هذا لم يغادر الكويت.. رغم اغراءات عبد الكريم الصفران.. بالمغادرة..

هذا الرجل -ومثله كثيرون - كيف أطلب منه أن يغادر الكويت.. لأنه غير جامعي.. هو لا يستطيع.. وكل انسان أدرى بظروفه.. البيوت أسرار..

وعمار يا كويت.

