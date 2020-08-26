بايرن احتفل بألقابه في «أليانز أرينا»

دوليه

عاد فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا الى مدينته الالمانية بعد ظهر اول من امس بغياب الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد، عقب فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري الابطال في لشبونة الاحد ليتوج بلقبه القاري السادس.

واحتفل أعضاء النادي في ملعب أليانز أرينا فيما حصل الفريق بعد الحفل الخاص على قسط من الراحة لمدة أسبوعين قبل أن يعاودوا النشاط الكروي في منتصف سبتمبر.

ووصل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والمسؤولون الى المطار وهم يرتدون الكمامات وقصان سوداء كتب عليها «ثلاثية 2020» في اشارة الى القاب دوري الابطال، الدوري والكأس المحليين، في تكرار لانجاز عام 2013 باشراف المدرب يوب هاينكس. وكان في استقبال الفريق محافظ ولاية بافاريا ماركوس سودر الذي هنأ الجميع على هذا الانجاز قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية.

والتقط كل من القائد وبطل المباراة الحارس مانويل نوير اضافة الى القائد الثاني توماس مولر طرفا من الكأس ذات الاذنين الكبيرتين، التي رفعاها ايضا كلاهما عام 2013.

ولن تكون هناك احتفالات صاخبة هذا العام مع الجماهير أسوة بكل عام حيث يحتفل الفريق بكؤوس الموسم مع جماهيره في ساحة ماريان بلاتز بسبب التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وسبق أن قال المدرب هانسي فليك مساء الاحد عقب الفوز ممازحا انه استثنائيا هذه المرة لن يحدد «موعدا نهائيا» للاعبين من اجل انهاء الاحتفالات في الفندق في العاصمة البرتغالية.

وغادر بعدها الفريق على متن باصين احدهما احمر والثاني ابيض لونَي النادي نحو الملعب وسط اصوات صافرات الانذار لسيارات الاطفاء في المطار تحية للانجاز الذي حققوه.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان لاعب سان جرمان السابق الهدف الوحيد في اللقاء ليمنح بايرن ميونيخ لقبه السادس بعد اعوام 1974، 1975،1976، 2001 و2013.

ويستأنف بايرن نشاطه في 11 سبتمبر امام دورن المتواضع في الدور الاول من كأس المانيا قبل ان يفتتح البوندسليغا ضد شالكه بعدها بأسبوع مستهلا مشواره نحو لقب تاسع تواليا.

