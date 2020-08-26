«كورونا» في تصفيات «الأبطال»

دوليه

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اول من امس ان سلوفان براتيسلافا خسر في الدور الأول لتصفيات دوري أبطال أوروبا ضد كلاكسفيك القادم من جزر الفارو بعد اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق السلوفاكي.

وكان من المفترض اقامة المباراة يوم 19 أغسطس لكنها تأجلت لمدة يومين بعد اكتشاف حالة اصابة بين بعثة براتيسلافا.

وطُلب من براتيسلافا تقديم قائمة من اللاعبين الاضافيين الذين جاءت عيناتهم سلبية ويمكنهم اللعب.

لكن جاءت نتيجة أحد اللاعبين من المجموعة الثانية ايجابية ليتم الغاء المباراة. وقال يويفا ان لجنة الاستئناف قررت أنه لا يمكن اقامة المباراة واعتبرت أن براتيسلافا «خاسرا 3-0» وأن كلاكسفيك سيواجه يانغ بويز السويسري في الدور الثاني للتصفيات.

كما خسر بريشتينا القادم من كوسوفو مواجهته ضد لينكولن رد ايمبز من جبل طارق في تصفيات الدوري الأوروبي لعدم حضور الفريق في مباراة السبت الماضي.

وكان من المفترض أن تقام المواجهة في الدور التمهيدي للتصفيات يوم الثلاثاء الماضي لكنها تأجلت بعد اصابة عدد من لاعبي بريشتينا بفيروس كورونا بعد وصولهم الى جبل طارق.

وقدم بريشتينا قائمة جديدة مكونة من لاعبين قادمين على سبيل الاعارة من أندية محلية لمواجهة السبت لكن آماله في التأهل انتهت بعد اصابة ثمانية لاعبين من تلك القائمة بالفيروس.

وتوضح الحالتان المشاكل التي يواجهها يويفا باقامة تصفيات البطولتين القاريتين في خضم جائحة فيروس كورونا.

وألغيت مباراة دريتا من كوسوفو ضد لينفيلد من أيرلندا الشمالية في تصفيات دوري الأبطال لاصابة اثنين من لاعبي دريتا بكورونا واعتبر لينفيلد فائزا 3-0.

