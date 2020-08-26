إطلاق سراح رونالدينيو

دوليه

اطلق سراح النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بعد خمسة أشهر من احتجازه في باراغواي بتهمة دخول البلاد بواسطة جواز سفر مزور، كما أعلن قاضي التحقيق أول من امس في العاصمة أسونسيون. وقرر القاضي غوستافو أماريا أيضاً اطلاق سراح شقيق رونالدينيو، روبرتو دي اسيس موريرا الذي وجهت اليه التهمة عينها.

وكان الشقيقان احتجزا في السادس من مارس الماضي في اطار هذه القضية.

ومثل الدولي البرازيلي الساب اول من امس امام جلسة استماع بتهمة استخدام جواز سفر مزور، بعد ستة أشهر على ايقافه في باراغواي.

وترأس القاضي غوستافو أماريا جلسة الاستماع في العاصمة أسونسيون والتي حضرها ايضا شقيقه روبرتو المتهم.

وأوصى مكتب المدعي العام بأن يدفع رونالدينيو غرامة قدرها 90 ألف دولار تعويضا عن «الأضرار الاجتماعية» والسماح له بالعودة الى البرازيل حيث من المتوقع أن يمثل أمام قاض كل ثلاثة أشهر لمدة عام.

وقال المدعي العام «ليس هناك دليل عل أن لديه أي خصائص شخصية أو سلوك اجرامي... من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر».

كما أوصى المدعون بأن يدفع روبرتو غرامة قدرها 110 آلاف دولار والمثول أمام قاض كل ثلاثة أشهر لمدة عامين.

ولا يعتقد المدعون أن لاعب برشلونة الاسباني السابق شارك في تصنيع جوازات سفر باراغويانية مزيفة، الا انهم يعتقدون أن روبرتو كان على علم بذلك.

ووصل رونالدينيو لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الايطالي السابق (50 عاما) وشقيقه الى اسونسيون في الرابع من مارس قادمين من البرازيل واحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

وبعد ساعات، عندما تم التنبه لموضوع التزوير، داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب المتوج بلقب الكرة الذهبية عام 2005 حيث يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت على جوازي السفر المزورين.

وتوسع التحقيق منذ ذلك الحين ليشمل قضية احتمال تبييض أموال.

بعد نحو شهر خلف القضبان، انتقل رونالدينيو وشقيقه، في السابع من أبريل الى فندق بالماغورا المعاد تأهيله أخيرا عام 2019، والواقع في مبنى مشيد مطلع القرن العشرين في أسونسيون، بعد دفع كفالة مالية مقدرة بحوالي 1,6 مليون دولار أميركي.

