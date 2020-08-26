تشيفرين يشيد بنظام التجمع

دوليه

أشاد أليكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بالطريقة التي انتهت بها بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ملمحاً لامكانية اعادة تجربة اقامتها بنظام التجمع مستقبلا. وقال تشيفيرين انه سيجري محادثات حول امكانية عودة البطولة بهذه الطريقة، لكنه يحتاج الى مشاورات واسعة قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف رئيس يويفا أن أشخاصا من داخل وخارج عالم كرة القدم اتصلوا به ليعبروا عن اعجابهم بطريقة اللعب عبر مباراة واحدة والتي أضافت حماسا مختلفاً. وأوضح تشيفيرين أن هذا النظام كان أحد الفوائد البسيطة في منتصف أزمة وباء كورونا، مشيرا أنهم سيبدؤون المحادثات حول كيفية اقامة الموسم المقبل في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين.