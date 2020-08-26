تشلسي يقترب من ضم تياغو سيلفا

دوليه

كشفت تقارير صحافية، عن توصل البرازيلي تياغو سيلفا، مدافع باريس سان جرمان، لاتفاق مع تشلسي الانكليزي، للانتقال لصفوف البلوز هذا الصيف. وسينتقل سيلفا في صفقة انتقال حر، بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان لتجديد عقده، وكانت آخر مباراة له الأحد ضد بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب اذاعة «أر أم سي سبورت» الفرنسية، وشبكة «سكاي سبورت» الايطالية، فان سيلفا توصل لاتفاق شفهي مع تشلسي، وسيوقع على عقد لمدة عامين، ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي على العقود. وسيبلغ النجم البرازيلي عامه الـ36 الشهر المقبل، والذي لعب في صفوف سان جرمان منذ 2012، حين رحل عن صفوف ميلان الايطالي. وكان سيلفا يُفكر في العودة الى الكالتشيو، في ظل اهتمام فيورنتينا بضمه، الا أنه كان يملك عروضًا أكثر قوة.