سيتي يبدأ محاولاته لضم ميسي

دوليه

يسعى مانشستر سيتي الإنكليزي، لاستغلال الموقف الحالي الذي يمر به ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، وإمكانية رحيله هذا الصيف، عقب الخسارة الكارثية (8-2) ضد بايرن ميونخ، بربع نهائي دوري الأبطال. وقالت مصادر لشبكة «إسبانيا» العالمية، إن مانشستر سيتي يعمل على معالجة الحسابات، لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التعاقد مع ميسي، دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف. وأضافت: «السيتي يعلم أن صفقة ميسي ستكون مُعقدة، لكنه يريد أن يكون مستعدًا حال ظهرت خيارات لضمه، لذلك تناقش الإدارة التكاليف، إذا وافق برشلونة على البيع بسعر مقبول». ويُعد الموقف الرسمي الحالي لبرشلونة، أن ميسي ليس للبيع، وأي ناد يرغب في ضمه عليه دفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده. يذكر أن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، صرح في أكثر من مناسبة بأنه لم يُفكر في التعاقد مع ميسي؛ لأنه مقتنع بأنه سيبقى في برشلونة.