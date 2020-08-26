سواريز يريد مستحقاته كاملة

دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، عن تصعيد جديد من الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بشأن قرار رحيله. وأفادت تقارير صحافية، أول من أمس، أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق، أجرى مكالمة هاتفية بسواريز ليُخبره بأنه خارج خططه في الفترة المقبلة. وبحسب إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فإن قرار سواريز، أنه طالما يريد النادي رحيله بشكل نهائي، فعليهم دفع عقده كاملا، والذي ينتهي في صيف 2021. وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى أن سواريز يشعر بغضب من الطريقة التي يرحل بها، بعد كل ما قدمه للفريق الكاتالوني.