بولت مصاب بـ «كورونا»

دوليه

أصيب العداء الجامايكي يوسين بولت بفيروس كورونا، حسبما تناقلت وسائل الإعلام المحلية أول من امسالإثنين. واحتفل بولت بعيد مولده الـ34 يوم الجمعة الماضي عبر حفل، وكان قد أجرى اختبار «كوفيد-19» حيث كان يستعد للسفر إلى الخارج لإجراء بعض الأعمال.

وخضع العداء الجامايكي للعزل الصحي بمنزله. وتأتي إصابة بولت بالتزامن مع ارتفاع معدل الإصابات في جامايكا حيث اكتشفت 116 حالة إيجابية جديدة في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي للإصابات في يوم واحد. من جانبه قال يوسين بولت إنه عزل نفسه في انتظار رد من وزارة الصحة في بلاده بعد خضوعه للكشف عن فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وفي فيديو على حسابه في إنستغرام قال بولت، الذي بدا أنه سجل الرسالة بنفسه وهو مستلق في الفراش، إنه شاهد التقرير (حول إصابته بكورونا) عندما استيقظ وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدلا من تأكيد الأمر كشف بولت عن خضوعه للكشف يوم السبت بسبب اضطراره للسفر من أجل العمل لكن لم تظهر عليه أي أعراض.

وقال العداء الفائز بسباقي 100 و200 متر ثلاث مرات متتالية في الأولمبياد (2008 و2012 و2016): «قمت بعزل نفسي وأنتظر تأكيد الأمر ومعرفة البروتوكول المتبع».وتابع: «لكي أكون في أمان قمت بعزل نفسي وأتعامل مع الأمر ببساطة».

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي احتفال بولت بعيد ميلاده 34 قبل ثلاثة أيام في حفل كبير ولم يلتزم الكثيرون بوضع الكمامات ورقصوا على أنغام أغنية «العزل» للمغني الجاميكي كوفي.

