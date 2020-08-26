القيعي: حكم القمة نفذ أجندة خاصة

دوليه

هاجم عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي المصري الحكم الكرواتي إيفان بيبيك الذي أدار لقاء القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري وخسره الأحمر بنتيجة (3-1).

وقال القيعي إن الأهلي لم يخسر في بطولة الدوري المصري منذ لقاء بيراميدز بالموسم الماضي وكان الحكم وقتها إيفان بيبيك.

وتابع «سيناريو لقاء بيراميدز تكرر لأن هذا الحكم ينفذ أجندة محددة فكيف يتم استقدام حكم بهذه الأخطاء المكررة؟»

وزاد «الأهلي له ضربة جزاء واضحة لوليد سليمان وحكم الفيديو استدعى بيبيك لأن هناك خطأ ولكنه رفض احتسابها لأنه جاء من أجل هزيمة الأهلي».

وأشار إلى أن الأهلي لم ينهار ولا يجب اعتباره فريقا ضائعا خسر كل شيء لمجرد هزيمة أمام المنافس التقليدي.وعن اتهام وليد سليمان نجم الأهلي بتعمد إصابة محمد عبد الشافي ظهير الزمالك قال القيعي «أي مشاهد يتابع اللقطة مرة أخرى سيجد أن عبد الشافي هو من تحرك في اتجاه وليد وليس العكس فكيف سيتعمد إصابته؟».

