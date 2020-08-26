سليمان: لم أعتذر لعبدالشافي

دوليه

أبدى وليد سليمان لاعب الأهلي غضبه الشديد من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها عقب مباراة القمة مؤكدا أنه لم يتعمد إيذاء أي لاعب.

وتسبب وليد في كسر بالترقوة لمحمد عبد الشافي ظهير الزمالك قبل نهاية مباراة القمة بنحو 10 دقائق ليكمل الأبيض اللقاء بعشرة لاعبين.

وحملت جماهير الزمالك وليد سليمان مسؤولية إصابة عبد الشافي القوية التي خضع على إثرها لجراحة وتم تثبيت الكسر بمسمار وشريحة.

وزار وليد سليمان محمد عبد الشافي في المستشفى بعد العملية الجراحة لكن مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن رفض قبول اعتذار لاعب الأهلي معلنا التقدم بشكوى ضده للاتحادين المصري والدولي.

وقال وليد سليمان في بيان «المعاني الإنسانية والحملات اللاأخلاقية لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي أعتز به كثيرا محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى على أنها نوع من الاعتذار مني له».

وأضاف «بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول. والحقيقة أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم أخطئ ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيا وإلا ما كان رحب بي».

وأضاف «لكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة تغمض أعينها عن المبادرات الإنسانية والأخلاقية من أجل إبقاء نار الفتنه مشتعلة».

وواصل: «إلى من يدعون كذبا أنني لاعب أتعمد إصابة زملائي في الملاعب أذكركم أنني كنت شخصيا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة أتذكر منها إصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد الذي خرج يعترف بأنه تعمد إيذائي وغبت عن الملاعب وقتها أكثر من شهر ونصف الشهر».

وتابع «كذلك إصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة على كأس السوبر بالإمارات العام 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق محمد كوفي وغبت عن الملاعب قرابة 3 أشهر وفي الحالتين لم أطالب ولم يطالب النادي الأهلي أحدا بالاعتذار ولم يخرج إعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك».

